Selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara TSO’dan gıda yardımı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş Ormanlı Beldesinde selden etkilenen esnaf ve vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Son günlerde şiddetli olan yoğun yağış Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde sele neden oldu. Bir çok dükkan ve otomobil sular altında kalırken, beldede hizmet veren esnaf zor durumda kaldı. Suların çekilmesi ile birlikte yapılan incelemelerin ardından hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Zorlukların dayanışma ile aşılabileceğini ifade eden Başkan Keleş açıklamasında; “Bu tür felaketlerin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde gelebiliriz.” Dedi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol yardım ve desteklerinden dolayı Arslan Keleş’e teşekkür etti.