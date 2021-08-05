Selde zarar gören su hatları yenileniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinde zarar gören su hatları belediye ekipleri tarafından yenileniyor.

Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinde belediyeye ait su hatlarında oluşan zarar ekipler tarafından yenileniyor. Ormanlı Beldesi’nde geçtiğimiz ay sağanak yağışlar sonrası derelerin taşması sonucu yaşanan sel felaketinde 100’e yakın iş yeri ve konut ile otomobiller, tarlalar, su ve kanalizasyon hatları önemli ölçüde zarar gördü. Yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ederken Ormanlı Belediyesi’ne ait su hatlarında oluşan hasar oluşmuştu. Sel sularının çekilmesinin ardından Ormanlı Belediyesi ekipleri öncelikli olarak su hatlarının yenilenmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 haftadır devam eden çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol yarından itibaren yenilenen hattan su verilmeye başlanacağını ifade etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Başol, “Bilindiği üzere Temmuz ayının ilk haftasında beldemizde bir sel felaketi yaşadık. Bu felakette iş yerleri, bazı konutlar, otomobiller, tarlalar, su ve kanalizasyon hatlarımız zarar görmüştü. Bizler belediye olarak yaraların sarılması için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Beldemiz Sarıkaya Mahallesi Sanayi Caddesi mevkisinde bulunan su depomuza gelen su hatlarında yaklaşık 300 metre civarında hasar meydana geldi. Su hatlarının yenilenmesi için ekiplerimiz ilk günden bu yana aralıksız çalıştılar ve artık sona geldik. İnşallah çalışmalarımız yarın tamamlanacak ve su vermeye başlayacağız. Ormanlı Beldesi’nde yaraların sarılması için bu güne kadar olduğu gibi çalışmalarımız bundan sonrada aralıksız devam edecek” dedi.