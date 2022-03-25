Seka Sosyal Tesisler de yangın çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Seka Sosyal Tesisleri’nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi (Seka) bulunan Seka Sosyal Tesisleri’ nin bacasından çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangını gören tesis personeli Çaycuma İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Bacadan çıkan yoğun duman ve kıvılcımlar sebebiyle yangın tesisin çatısına sıçradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri hem bacaya hemde çatıya müdahelede bulundu. Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı. Kısa zamanda yangını kontrol altına alan itfaiye ekibi inceleme çalışmalarına başladı.