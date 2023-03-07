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Şehrin maskotu olan köpek için destek bekliyorlar
Zonguldak’ta şehir merkezinde adeta vatandaşların maskotu haline gelen Paşa isimli köpeğin bakımları için hayvanseverlerden destek bekliyorlar.
ZONGULDAK 07.03.2023, 10:38
Zonguldak’ta şehir merkezinde adeta vatandaşların maskotu haline gelen Paşa isimli köpeğin bakımları için hayvanseverlerden destek bekliyorlar.
Gazipaşa Caddesi’nde vatandaşların maskotu haline gelen Paşa isimli köpek yaşının ilerlemesi nedeniyle klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hayvansever hemşire Duygu Güneş’in himayesinde yaşamını sürdüren Paşa isimli köpek, tedavi masraflarının karşılanması için hayırseverlerden destek bekliyor. Köpeğe, kemik kanseri teşhisi ile operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi.