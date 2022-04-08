Şehitleri ziyaret edip, dualar ettiler

10 Nisan Polis Haftası doğrultusunda Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve emniyet teşkilatı şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve şehit aileleri ile çok sayıda polis memuru katıldı. Ziyarette ayrıca, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Candaş, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Emekli Polis Derneği Başkanı Hayrettin Gezer, Şoförler Odası Başkanı Osmanlı Bahar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veli Köktürk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman MHP İl Başkanı Varol Demirköse ve muhtarlar da hazır bulundu.

Emniyet Müdürü Fahri Aktaş şehitlik ziyaretinde şehit polis Haşim Kayık’ın mezarına karanfil bırakarak merhum Kayık’ın anne ve babasına başsağlığı diledi. Din görevlisi tarafından şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi. Duaların edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürü Aktaş; “Mazisi şan ve şerefle dolu Polis Teşkilatının 177’inci yılını coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Bu sırada şehitlerimizi anmasak olmazdı. Allah onlardan razı olsun, ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.