Şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı Mehmet Yapıcı, şehit yakınları, gazi ve ailelerine iftar verdi.

12 Nisan Salı günü Öğretmenevi’nde gerçekleşen iftar programına Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akça, Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, CHP İlçe Başkanı Op. Dr. Eylem Ertuğrul, İYİ Parti İlçe Başkanı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, STK ve daire müdürleri, şehit yakınları ve gazi aileleri katıldı.

Programda okunan Akşam ezanı ile birlikte İlçe Müftülük görevlisi tarafından iftar duası ile oruçların açılması ve iftar yemeği ikramının ardından çay eşliğinde sohbet edildi.

İftar programı Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü’nün yaptırdığı şükür duası ile sona erdi.