Şehit Yakınları, gaziler ve depremzedeler iftar yemeğinde bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, dün akşam üniversitede düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve depremzedelerle bir araya geldi.

ZBEÜ Farabi Kampüsü’nde düzenlenen iftar programına Vali Mustafa Tutulmaz ve Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Vali Yardımcıları Mehmet Türk ile Turgut Subaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Rektör Yardımcılar Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, protokol üyelerinin eşleri, asker ve maden şehidi yakınları, gaziler ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Dualar eşliğinde iftarların açıldığı program, iftar sonrası İlahiyat Fakültesi öğretim elemanı Araş. Gör. Dr. Metin Gündoğdu’nun ney dinletesiyle devam etti. Program öncesinde misafirleri kapıda karşılayan Rektör Özölçer, iftarın ardından yaptığı konuşmada programa katılan herkese teşekkür etti.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Özölçer, “Ülkemizde felaketler silsilesi yaşandı. Rabbim inşallah bir daha bizi bu tür felaketlerle sınamaz. Ama aziz milletimiz her zorluğun üstesinden geldiği gibi deprem felaketinin de üstesinden gelmeyi bildi. Depremzede ve şehit ailelerimizi her zaman el üstünde tutmak, kendilerine elimizden gelen desteği sağlamak büyük önem taşıyor” diye konuştu. Konuşmasında, kısa süre önce Amasra’da meydana gelen maden faciasında şehit olan 42 maden işçimizi de anan Özölçer, “Allah mekânlarını cennet eylesin. Madencilerimiz canlarıyla, kanlarıyla bu memleket için yerin yüzlerce metre altında çılışıyorlar, Allah razı olsun. Umarım bundan sonraki süreçte daha güzel günlere kavuşuruz. Biz de bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, iftarda şehit yakınları, depremzede aileler ve gazilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bizi bu akşam sizlerle bir araya getirdiği için Rektör hocamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ile Rektör Özölçer, diğer protokol üyeleriyle birlikte şehit yakınları ve depremzede vatandaşlarla sohbet ederek, onların sıkıntılarını dinledi.

Program yaklaşık 2 saat sürdü.