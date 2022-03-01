Şehit Tolga Can Yılmaz için Kur’an-ı Kerim okutuldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde teröristler tarafından çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz için Kur’an-ı Kerim okutuldu.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz için Tilkiler Mahallesi’nde Kur’an-ı Kerim okutuldu. Şehidin Kur’an Kerim tilavetine; Çaycuma İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Şenol Cin, Avukat Mert Gökçe, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile şehidin ailesi katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz için ilk olarak Karapınar beldesi Tilkiler Mahallesi Camii’nde okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından kabri başında dua edildi.