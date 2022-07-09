Şehit aileleri, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladılar

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Atatürk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, şehit ailelerinin, hastaların ve doktorların bayramını kutladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb.Cezmi Yalınkılıç, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Hayrettin Selimoğlu, Belediye Başkanvekili Sinan Toprak, Ak Parti Milletvekili Polat Türkmen, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vekili Veli Köktürk, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ak Parti İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, bayramın birinci gününde Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz ve şehit aileleri yer aldı.

Ardından protokol üyeleri şehit ailelerinin sorunlarını dinleyerek bayramlarını kutladı.

Son olarak protokol üyeleri, Atatürk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve hastalarla biraya geldi.

Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri hastaların ve sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek bayramını kutladı