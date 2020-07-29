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Sarıoğlu, Vali Tutulmaz ile bir araya geldi
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ZONGULDAK ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA SARIOĞLU, ZONGULDAK VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
ZONGULDAK 29.07.2020, 16:26
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Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti.
Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Sekreteri Adnan Küçükvar, Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, dernek başkanı Mustafa Sarıoğlu’ndan dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
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