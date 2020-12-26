banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Paşinyan: İstifaya hazırım
Paşinyan: İstifaya hazırım
İnternet dolandırıcısı bu sefer 'hayat kurtardı'
İnternet dolandırıcısı bu sefer 'hayat kurtardı'
Olay TV kapandı!
Olay TV kapandı!
Horlama sesi bana huzur veriyor
Horlama sesi bana huzur veriyor

Sarıkorkmaz Mahallesi’nde yeni yol çalışmaları başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, 18’inci madde uygulaması tamamlanan mahallelerde yeni yol yapımı için harekete geçti. İlk çalışma, Sarıkokmaz Mahallesi Aktaş Sokak’ta başladı.

ZONGULDAK 26.12.2020, 17:42
4
Sarıkorkmaz Mahallesi’nde yeni yol çalışmaları başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, 18’inci madde uygulaması tamamlanan mahallelerde yeni yol yapımı için harekete geçti. İlk çalışma, Sarıkokmaz Mahallesi Aktaş Sokak’ta başladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehrin ulaşım sorununun çözümü ve yeni yerleşim yerlerinin düzenlenmesi amacıyla yol yapım çalışmalarını başlattı. İlk olarak 18’inci madde uygulamasının tamamlandığı Sarıkokmaz Mahallesi Aktaş Sokak’ta iş makineleri çalışmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da ekipler faaliyetlerini sürdürdüler.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Sarıkokmaz Mahallesi Aktaş Sokak’ta çalışmalara başladık. 18’inci Madde uygulaması bitti, yol terkleri tamamlanmış oldu. Yol çalışmalarına başladık. Buradan sonra Aktaş Sokak ve Uzunmehmet Mahallesi’ne bağlantı yolları açılıyor. 20 metrelik, 10 metrelik, 7 metrelik yolların açılmasına başlandı. Ayrıca Sarıkokmaz Mahallesi Hürriyet Sokak, İhsan Likoğlu Sokak bağlantı yolunda trafiğin yoğunlaştığı yerde tek şerit olan yol çift şeride çevrildi. Belediyemizce 18. Madde uygulaması tamamlanan yerlerde yol çalışmaları devam edecek. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Yol çalışmaları en kısa sürede tamamlanıp alt yapı çalışmalarına geçilecek. Alt yapı çalışmalarından sonra da asfalt ve kaplama işlemleri yapılacak.”

Sarıkokmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk de Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür ederek şunları söyledi: “Son bir iki yılda bu civara 400 - 500 daire yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Yollarımız çok dardı. Sağ olsun Başkanımız Halil Posbıyık’a müracaat ettik ve yol çalışması başladı. Çok güzel genişliyor. Ben Başkanıma ve ekibine, Sarıkokmaz Mahallesi adına çok teşekkür ediyorum. Ereğli Halkı Başkanını seviyor. Başkanına değer veriyor. Başkan da halkına değer veriyor. Ve eksiklerimiz gün geldikçe pandemi döneminde olmamıza rağmen tamamlanıyor. Yapmacık değil yürekten teşekkür ediyorum. Kanayan bir yarayı kapatmış olduk.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 14 27
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 13 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 15 30
2. Altay 15 29
3. Giresunspor 15 29
4. Adana Demirspor 15 28
5. Ankara Keçiörengücü 15 27
6. Samsunspor 15 27
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 15 28
3. M. United 14 27
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Aston Villa 13 25
7. Tottenham 14 25
8. Southampton 15 25
9. Man City 13 23
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 15 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12