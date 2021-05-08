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Santranç turnuvasında il birincisi oldular
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Erdemir İlkokulu öğrencileri, online santranç turnuvasında il birincisi oldu.
ZONGULDAK 08.05.2021, 18:23
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Erdemir İlkokulu öğrencileri, online santranç turnuvasında il birincisi oldu.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Zonguldak Online Satranç Turnuvasında Minik A kategorisinde Erdemir ilkokulu öğrencileri Oğuz Efe Tok, Erberk Basri Erdil ve Kerem Yıldırım yarışırken, takım olarak il birincisi oldular.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Zonguldak Online Satranç Turnuvasında Minik A Kızlar kategorisinde Erdemir İlkokulu öğrencileri Selen Yılmaz, Esma Yıldız ve Sudenaz Kalaycı yarıştı. Öğrenciler takım olarak il birincisi oldu.
Ayrıca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Zonguldak Online Satranç Turnuvasında Minik A kategorisinde bireysel sıralamada Erberk Basri Erdil il birincisi oldu.Minik Kızlar kategorisinde bireysel sıralamada Selen Yılmaz il 2.’si oldu. Erdemir İlkokulu yönetimi turnuvada başarı gösteren öğrencileri kutlayarak, başarılarının daim olmasını diledi.