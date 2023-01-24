Şantiyedeki elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bir inşaatın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İnşaatın elektrik panosunda çıkan yangının çalışanlar tarafından fark edildi. Çalışanlar kısa sürede yangına müdahale etti. Her ihtimale karşı olay yerine gelen sağlık ve itfaiye görevlileri olay ile ilgili inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yangından geriye kalan parçalar çalışanlar tarafından temizlendi.