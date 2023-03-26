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Sandıktan Çaycuma Belediyesine ‘Hayır’ çıktı
ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİ GERİŞ KÖYÜNDE REFERANDUM HEYECANI SONA ERDİ SANDIKTAN ‘HAYIR’ ÇIKTI.
ZONGULDAK 26.03.2023, 19:11
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Geriş köyünde referandum heyecanı sona erdi sandıktan Çaycuma Belediyesi’ne ‘Hayır’ çıktı.
Çaycuma merkeze 4 kilometre uzaklıkta olan Geriş köy sakinleri, oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı. Geriş köyü belediye sınırlarına girmeyi kabul etmedi ve sandıktan ‘Hayır’ çıktı.
399 seçmenin oy kullandığı 2 sandıktan çıkan oylamada 13 ‘ Geçersiz’, 181 ‘Evet’ çıkarken 205 ‘Hayır’ çıkarak Geriş köyü Çaycuma Belediyesine geçmeye ‘Hayır’ dedi.