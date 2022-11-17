Sanayi ve Teknoloji iş birliği kurulu ortaklığı ve ekonomi toplantıları gerçekleştirildi

Zonguldak’ta Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu ve ekonomi toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantı ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, TSO Başkanları, Türkiye Petrolleri yöneticileri, Organize Sanayi Bölgeleri temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile iş insanlarının katıldığı toplantılar Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Sanayi ve teknoloji iş birliği ile ekonomi konularında görüş ve önerilerin yer aldığı toplantılarda Filyos’taki doğalgaz çalışmaları özel gündem maddesi olarak yer aldı. Yaklaşık bir saat süren toplantı, fotoğraf çekimi ile sona erdi.