banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor

Sanat Sokağı’nda 30 Ağustos coşkusu yaşandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Müzik Topluluğu’nun 28-29-30 Ağustos akşamları Sanat Sokağı’ndaki canlı müzik etkinliği Ereğli halkının büyük beğenisini topladı. Etkinliğin üçüncü gününe, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu egemen olurken, Türk Bayrakları eşliğinde her bir ağızdan marşlar söylendi.

ZONGULDAK 31.08.2021, 14:30
Sanat Sokağı’nda 30 Ağustos coşkusu yaşandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Müzik Topluluğu’nun 28-29-30 Ağustos akşamları Sanat Sokağı’ndaki canlı müzik etkinliği Ereğli halkının büyük beğenisini topladı. Etkinliğin üçüncü gününe, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu egemen olurken, Türk Bayrakları eşliğinde her bir ağızdan marşlar söylendi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Müzik Topluluğu 29-29-30 Ağustos akşamları Sanat Sokağı’nda canlı müzik performansı gerçekleştirdi. Etkinliğin üçüncü gününde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusu Türk Bayrakları eşliğinde her bir ağızdan marşlar söylenerek ve konser dinlenerek yaşandı. Ereğli halkının büyük beğenisini toplayan etkinlik sırasında izleyiciler dans ettiler, şarkılara eşlik etti. Kdz. Ereğli Müzik Topluluğu’nun konserleri sırasında bazı izleyiciler de zaman zaman sahneye çıkarak ellerine mikrofonu aldılar ve şarkılar söyleyerek konsere katıldılar. Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Dansları Ekibi de üç günlük etkinlik sırasında farklı gösteriler yaptı. Ekip, 30 Ağustos’ta zeybek oynadı.

Yorumlar (0)
31°
açık