Sanat Sokağı yeni döneme hazırlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaz dönemi faaliyetlerinin başlaması için hazırlıkların sürdüğü Sanat Sokağı’nda incelemelerde bulundu, ilave yapılacak çalışmalar için ekipleri görevlendirdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaz dönemi faaliyetlerinin olacağı halka açık alanlarda incelemelerini sürdürüyor. Sanat Sokağı’nı gezen Başkan Posbıyık, ilave çalışmalar için ekipleri görevlendirdi.

Başkan Halil Posbıyık, Ereğlili sanatçıların el işi ürünlerinin halkla buluştuğu stantların yer aldığı, ahşap ürünlerden, oyuncağa, naht sanatından, sedef kakma çalışmalarına, bastondan, el işlemelerine ve cam, seramik ile sepet ürünlerine kadar büyük bir çeşitliliğe sahip olan Sanat Sokağı’nda süren hazırlıkları yerinde inceledi.

Sanat Sokağı sakinleriyle bir süre sohbet eden Başkan Posbıyık, sokak içerisinde uygulanacak yeni projeler ile yapılacak çalışmalara ilişkin belediye ekiplerine görev verdi.