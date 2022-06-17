Sana emanet bilgi yarışmasını kazananlar ödüllerini aldı

Ensar Vakfı’ nın Türkiye geneli çevrimiçi olarak yapmış olduğu ’Sana Emanet Bilgi’ Yarışmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye geneli 4 grup olarak toplam 400 öğrenciye 454 bin TL ödül verildi. Çaycuma Şube başkanı Adem İnam açıklamasında; “ Sana Emanet Bilgi Yarışmasında ilçemizden dereceye giren 3 öğrencimize ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü İsmail Çelebi ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Sandallar Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Selma Nur Çavuş Türkiye 2.si 7 bin 500 TL. İmam Hatip Ortaokulu 7.sınıf öğrenci Mehmet Akif Göveç Türkiye 56.sı 500 TL. Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi Türkiye 32.si 1000 TL olarak ödül almaya hak kazanmışlardır. Yarışmada Türkiye 2.si çıkaran Sandallar Ortaokulu Müdürü Hüsamettin Baylan ve öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmen Nuri Şafak Alacalı’ ya yarım altın ödülü takdim ettik.Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.Öğrencilerimizi yetiştiren ve destekleyen velilerimize, öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz, diyerek Dünya bir âlem ve bu âlemdeki her bir nimet Sana Emanet” diye konuştu.