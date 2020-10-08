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Sakatlar derneği yeni binasına kavuşuyor

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ ZONGULDAK ŞUBE BAŞKANI HÜSEYİN ŞİRİN, YENİ DERNEK BİNASININ İNŞAATININ BİTME AŞAMASINA GELDİĞİNİ BELİRTTİ.

ZONGULDAK 08.10.2020, 14:03
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Sakatlar derneği yeni binasına kavuşuyor

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, yeni dernek binasının inşaatının bitme aşamasına geldiğini belirtti.

Uzun yıllardır küçük bir dernek binasında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Şirin, hayırseverlerin de destekleriyle yeni dernek binalarının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Son aşamalar için destek beklediklerini belirten Şirin: “1995 yılından beri kamuya yararına dernek statüsünde hizmet veriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çok yararlı hizmetler kamuoyu tarafından bilinmektedir. En büyük sorunumuz olan derneğimizin yer sorununu yeni belediye başkanımızın güzel yaklaşımı ile daha önce engelli tuvaletinin bulunduğu yeri mıntıkayı bize tahsis edildi. Bizde gönüllü bağışçılardan aldığımız desteklere binamızın yüzde 90 bitirmiş durumdayız. Binamızı yaparken büyük zorluklar yaşadık. Malzemelerin pahalı olması ve yardımların denk gelmemesi durumda sıkıntılar yaşadık. Binamızın yüzde 90 bitirmiş durumdayız. İnşallah 10 gün içinde yeni binamıza yerleşeceğiz. Engelli arkadaşlarımızın daha kolay gelebilecekleri ve oturup dertleşecekleri güzel bir salonumuz olacak. Yıllardır bunun özlemini çekiyorduk. Bizlere destek olan bütün hayırsever bağışçılarımıza tüm engelliler adına teşekkür ediyorum. Binamızın esnaflara hala borçları var bu konuda duyarlı tüm halkımızın destek çıkmasını bekliyoruz” dedi.

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