Sahildeki ağaçların artık kimlikleri var

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi, kentteki 68 çeşit ağacın önüne tanıtım tabelaları astı. Tabelalardaki karekodları akıllı telefonlara okutarak ağaç ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi, Ereğli sahili ve İnönü Parkı’nda yer alan 68 çeşit ağacın önüne tanıtım tabelaları astı.

Tanıtım tabelalarının üzerinde bir de karekod uygulaması yer alıyor. Akıllı telefonlar ile karekod uygulaması okutulduğunda ağaç türleri incelenebilir, ağaçlar hakkında detaylı bilgiler alınmasının yanı sıra; ağaç fotoğraflarını görebilme ve ağaçları sosyal medyada paylaşabilme imkanı sunuyor.

Uygulama, vatandaşların da beğenisini kazandı. Bilmedikleri ağaç türleri hakkında detaylı bilgi edindiklerini söyleyen vatandaşlar, Kdz. Ereğli Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Ereğli sahili ve İnönü Parkı’nda şu ağaç türleri yer alıyor:

Top Formlu Porsuk, Acemborusu Sarmaşığı, Yıldız Çalısı, Altuni Taflan, Ortanca, Ateş Dikeni, Kartopu, Mahonya, Berberis, Keçi Sakalı, Fırça Çalısı, Zakkum, Alacalı Agav, Agav, Parlak Yapraklı Kurtbağrı, Alaca Yapraklı Kurtbağrı, Kordilin, Avize Çiçeği, Sabin Ardıcı, Mavi Fitzer Ardıcı, Mavi Atlas Sediri, Atlas Sediri, Smaragd Mazı, Altuni Top Mazı, Altuni Piramit Mazı, Sahil Sekoyası, Alacalı Leylandi, Leylandi, Elvudi, Lawson Yalancı Servisi, Ehrami Servi, Arizona Servisi, Limoni Servi, Göknar, Bodur Mavi Ladin, Mavi Ladin, Ladin, Karaçam, Sarıçam, Sahil Çamı, Hurma Ağacı, Tüylü Palmiye, Palmiye, Katalpa, Tüylü Pavlonya, Sarkık Dut, Yaprağını Döken Manolya, Büyük Çiçekli Manolya, Gürgen, Akdeniz Defnesi, Oya Ağacı, Ağaç Hatmi, Yenidünya (Malta Eriği), Karayemiş, Kırmızı Erik, Süs Eriği, Süs Kirazı, Alev Ağacı, Dağ Karaağacı, Dişbudak, Flamingo, Akçaağaç, Dişbudak Yapraklı Akçaağaç, Top Akasya, Beyaz Çiçekli Yalancı Akasya, Beyaz Çiçekli At Kestanesi, Gümüşi Ihlamur, Anadolu Sığlası, Doğu Çınarı.