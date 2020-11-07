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“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor

ZONGULDAK’TA KORONAVİRSÜ TEDBİRLERİ KAPSAMINDA “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR.

ZONGULDAK 07.11.2020, 11:23
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor

Zonguldak’ta koronavirsü tedbirleri kapsamında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor.

Tüm yurtta artış gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler tarafından denetimler artırıldı. Tedbirleri kapsamında Jandarma ekipleri il genelinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri gerçekleşti. Denetimlerde jandarma ekipleri kahve, kıraathane, çay ocağı, trafik uygulamaları, otobüslerde denetimler gerçekleştirerek sürücü ve işyerine kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

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