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Sağlık Bilimleri Fakültesinde Almanya’da staj imkanı

Almanya’nın Dortmund kentine bağlı bölge belediyesi Castrop Rauxel Belediye Başkanı Rajko Kravanja ve beraberindeki heyet geçtiğimiz günlerde Bülent Ecevit Üniversitesini ziyarete geldi. Ziyaretin ilk meyveleri toplanmaya başlandı.

ZONGULDAK 01.06.2022, 16:06
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Almanya’da staj imkanı

Almanya’nın Dortmund kentine bağlı bölge belediyesi Castrop Rauxel Belediye Başkanı Rajko Kravanja ve beraberindeki heyet geçtiğimiz günlerde Bülent Ecevit Üniversitesini ziyarete geldi. Ziyaretin ilk meyveleri toplanmaya başlandı.

Söz konusu toplantıda bulunan isimlerden Bülent Ecevit Üniversitesini Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Almanya’dan gelen heyet ile staj konusunda yapılan görüşme sonrasında Castrop-Rauxel St. Rochus Hastanesinde, Hemşirelik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri yaz stajı çerçevesinde 20 iş günü staj yapması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Staja gönderilecek öğrencilerin akademik ortalama ve yabancı dil seviyelerine göre belirleneceği belirtilirken, Ağustos ayının 2. Haftasından itibaren yapılacak staj programının konaklama, harçlık, uçak biletleri gibi hususlarda mutabıka varılacağı bildirildi.

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