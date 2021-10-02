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Sağlık Bakanı Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında ilk sırada Zonguldak olduğunu açıkladı. Zonguldak yeni verilere göre 167,97 artışla 529,60’lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu.

ZONGULDAK 02.10.2021, 16:57
Sağlık Bakanı Koca haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında ilk sırada Zonguldak olduğunu açıkladı. Zonguldak yeni verilere göre 167,97 artışla 529,60’lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Covid- 19 verilerini açıkladı. Zonguldak Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında, 167,97 artışla 529,60’lık oranla vaka sayısı en çok artan il oldu. Geçen hafta yine en çok artış yaşanan iller arasında olan Zonguldak 18-24 Eylül verilerine göre 167,97 artışla 529,60’lık orana yükseldi. Vaka artış sayıları Hayat Eve Sığar Uygulaması’na (HES) da yansıdı. Kentin rengi kırmızıya dönüşürken, kent merkezi ’yüksek riskli’ alana dönüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.

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