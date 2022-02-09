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Sağanak yağış Filyos ırmağında taşkına neden oldu
Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Filyos Irmağında taşkınlara neden oldu.
ZONGULDAK 09.02.2022, 17:08
Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Filyos Irmağında taşkınlara neden oldu.
Bölgede uzun süre kar etkisinden sonra sağanak yağışında etkili olmasıyla Filyos Irmağının su seviyesi yükseldi. Çaycuma ve Filyos arasında bulunan bölgede ırmağa yakın yerler sular altında kaldı. Yoğun akıntının olduğu ırmakta suyun bulanık rengi görüldü.