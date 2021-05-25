Rölyef kursunun sonuna gelindi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bölgenin en aktif kurumlarından biri olan Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan ikinci Üç Boyutlu Kağıt Rölyef Kursu sona erdi.

Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu, Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas ve kurum personeli İsmail Karaöz tarafından kursiyerleri ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar ve kursiyerlerin kurs kapsamında yapmış oldukları ürünleri inceleyen Kurum Müdürü İncircioğlu, "Başarılı çalışmaların ötürü usta öğreticimiz Nurdan Candan ve katılan kursiyerlere teşekkür ederim. Çaycuma ve beldelerde aktif şekilde devam eden kurslarımızın el becerilerini geliştirdiği nadir kurslarımızdan birisi rölyef sanatıdır. Çaycumalı kadınlar her zamanki gibi birbirinden iddialı eserler ortaya çıkardı. Unutmayalım ki kurumumuzun sloganı ‘Halk Eğitim Merkezleri dikiş, nakıştan ibaret değildir’ şeklindedir. Herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Usta öğretici Nurdan Candan da Kurum Müdürü İncircioğlu ve kursiyerlerine teşekkür etti. Candan, " 2 boyutlu bir baskıdan 3 boyutlu bir görüntü oluşturma sanatı olarak tanımlanan kağıt rölyef, derinlik, kontur ve algılamanın bir arada kullanıldığı ilginç, heyecan verici, görsel zeka ile ilgili bir sanat dalıdır. Yoğun ilgi gören kursun üçüncüsünü en kısa sürede açılacağını belirtmek isterim" dedi.