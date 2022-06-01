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Rıfat Hisarcıklıoğlu Devrek’e gelecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Devrek’e gelecek.

ZONGULDAK 01.06.2022, 16:42
Rıfat Hisarcıklıoğlu Devrek’e gelecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Devrek’e gelecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bir dizi açılış ve ödül töreni için Cumartesi günü Devrek’e gelecek. Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının davetlisi olarak ilçeye gelecek olan Hisarcıklıoğlu oda bünyesinde faaliyete geçirilecek olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışını gerçekleştirecek ve ardından Ekonomiye Değer Katanlar ödül törenine katılacak

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