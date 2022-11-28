Rektörü Özölçer’den Adalet Bakan Yardımcılarına hediye

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i bugün Adalet Bakan Yardımcıları Hasan Yılmaz ve Yakup Moğul ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte bugün Zonguldak Dedeman Otel’de gerçekleşen 1. Bölgesel TİHEK Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu toplantısına katılan Bakan Yardımcıları Hasan Yılmaz ve Yakup Moğul’a, üniversitede gerçekleştirdikleri ziyarette Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak eşlik etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Rektör Yard. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal protokolü karşılayarak görüşme sağladı. Görüşmeden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Özölçer, Adalet Bakanı Yardımcıları Hasan Yılmaz ve Yakup Moğul’a Devrek Baston Uygulama ve Araştırma Merkezinde üretilmiş olan asa ile Uzun Mehmet heykelini simgeleyen cam plaket hediye etti.

Rektör Özölçer’e nezaketinden ötürü teşekkür eden Bakan Yardımcıları Hasan Yılmaz ve Yakup Moğul, kendilerine görevinde başarılar diledi.