Rektörlük devir teslim töreni gerçekleştirildi

Bülent Ecevit Üniversitesinde Rektör olarak atanan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, makamı Mustafa Çufalı’dan devir aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bülent Ecevit Üniversitesinde Rektör olarak atanan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Mustafa Çufalı’dan devraldı.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer devir teslim töreninde “Öncelikle şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Bu vesileyle dört yıl boyunca Rektörlük görevini yürüten Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya da bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek açıklamada bulundu.

“Üniversitemizin Zonguldak için öneminin farkındayız”

Üniversiteyi ve Zonguldak’ı yakından tanıdığını ifade eden Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özölçer “Akademik hayatımın yirmi iki yılını Zonguldak’ta geçirdim. Üniversitemizi ve Zonguldak’ı da yakından tanıyorum. Bugünden başlayarak tüm enerjimizi şehrimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte Üniversitemizi ve Şehrimizi geliştirmek için harcayacağız.” dedi.

Senato toplantı salonunda gerçekleşen törende Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Çufalı’dan görevi devralan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e cübbe giydirmesi; Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in de Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya günün anısına teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in özgeçmişi

1969 yılında Çorum’da doğan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ilk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1993 yılında Yüksek Lisans ve 1998’de Doktora ünvanlarını KTÜ’den aldı. Akademik kariyerine 1991 yılında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2001 yılında o zamanki adıyla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı bölümde 2012 yılında Doçent 2017 yılında ise Profesör unvanlarını elde etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde göreve başladığı 2001 yılından bugüne İnşaat Mühendisliği Bölümüne, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca, Fakülte Kurulu, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyelikleri de yapan Özölçer 2020 yılından beri Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na çeşitli Bilimsel kuruluş ve komisyonlara üye olan Prof. Dr. Özölçer’in başlıca çalışma alanları Kıyı ve Liman Mühendisliği, Kıyı Koruma Yapıları, Kıyı Erozyonu, Su Kaynakları Mühendisliği, Kanalizasyon Yapıları, Yenilenebilir Enerji ve Hidroelektrik Ulusal/uluslararası makale, bildiri ve araştırma projesi bulunmaktadır. 2020 yılında da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 1. Su şurası Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Komisyon Başkanlığı görevini yürütmüştür.

İngilizce bilen Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer evli ve iki çocuk babasıdır.