Rektör Özölçer’den Engelliler Haftası mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılık ve farkındalığın arttırılması amacıyla 10-16 Mayıs tarihlerini engelliler haftası olarak kutlamaktayız. Toplumun büyük bir bölümü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne destek olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak konularında fikir birliği içerisindedir. Engelli kardeşlerimizin toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarını mümkün kılmak, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın güçlenmesini de beraberinde getirecektir. Bu vesile ile üniversitemizde, ülkemizde ve dünyada Engelliler Haftası’nın engelli bireylere karşı farkındalığın artacağı ümit ediyor, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."