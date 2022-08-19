Rektör Özölçer’den Çaycuma ve Teknopark’a ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nu ve Üzülmez’deki Zonguldak Teknopark’ı ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Rektör Yardımcısı Şenol Hakan Kutoğlu, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, TSO Genel Sekreteri Alper Püren, TOBB Zonguldak İli Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Umut Üzmez ile bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren ziyarette yapılabilecek yatırımlar hakkında gözlem ve tespitlerde bulunan Rektör Özölçer, üniversite ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında da katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu. Kampüs alt yapısının geliştirilmesi konusunun da gündeme alındığı ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılmış olan Merkezi Derslik ile Amfi Binası ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmış olan Sosyal Tesis Binası gezildi.

Çaycuma ziyaretinin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile birlikte Üzülmez ’deki Zonguldak Teknopark’ı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, buradaki öğrencilerle ve Teknopark bünyesindeki firma yetkilileriyle sohbet etti. Teknopark’taki faaliyetler ve projeler hakkında bilgi alan Rektörü Özölçer, Üniversitemizi daha da geliştirecek ve topluma fayda sağlayacak güzel çalışmalar beklediğini aktardı. Yaklaşık bir saat süren ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.