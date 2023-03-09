Rektör Özölçer’den birimlere ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Şenol Hakan Kutoğlu ile birlikte dün Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu (BESYO) ziyaret etti. Rektör Özelçer’in ilk ziyareti Güzel Sanat Fakültesine oldu. Burada Şubat ayında fakülte dekanlığına atanan Profesör Dr. Şemseddin Ziya Dağlı’nın fakülte personeliyle birlikte düzenlediği davete katılan Özölçer, kendilerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, fakültede gerçekleştirilen bir dizi yeniliği yerinde inceledi. İncelemelerin ardından düzenlediği toplantıda Dekan Dağlı’nın ve fakülte personelinin talep ve planlamalarını dinleyen Rektör Özölçer, yönetim olarak fakülteye imkanlar dahilinde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Toplantının ardından Özölçer, Prof. Dr. Şemseddin Ziya Dağlı ve akademik personel ile birlikte öğrencilerin yaptığı yağlı boya ve ebru çalışmalarından oluşan sergi alanını ve atölyeleri gezdi. Her bir akademisyeni odasında ziyaret eden Rektör Özölçer, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ münasebetiyle kadın personele karanfil takdim etti. Ziyaretin sonunda Dekan Dağlı, günün anısına kendisinin sürrealist akımdan esinlenerek yaptığı tablolardan Rektörü Özölçer’e ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’na takdim etti.

‘Fakültemiz pek çok imkâna sahip’

Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Dekan Prof. Dr. Şemseddin Ziya Dağlı Rektör Özölçer’e hem ziyaretinden hem de kendisine layık gördüğü görevden ötürü teşekkür etti. Fakültesinin kalkınması noktasında elinden geleni yapacağını vurgulayan Dağlı, şu anda Resim bölümünde 100’ün üzerinde öğrencileri olduğunu belirtti. Fakülte olarak başka üniversitelerde olmayan teknik ve fiziki imkâna sahip olduklarını belirten Dağlı, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde grafik, heykel, cam ve seramik bölümlerine de öğrenci almayı hedeflediklerini söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesindeki ziyaretin ardından Rektör Özölçer, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna geçerek Yüksekokul Müdürlüğüne atan Doç. Dr. Tevfik Akalın’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Fakültedeki akademik ve idari personel ile bir süre sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Özölçer, kadın personele de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle karanfil takdim etti. BESYO müdürü Doç. Dr. Tevfik Akalın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Özölçer’e teşekkür etti.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.