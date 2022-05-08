Rektör Özölçer’den Anneler Günü mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in "Anneler Günü" mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annelerimiz, karşılıksız sevginin ve özverinin en büyük timsalidir. Doğduğumuz andan itibaren yaşamımız boyunca bizler için her türlü fedakarlığa göğüs geren annelerimiz yolumuzun ışığı, başımızın tacıdır. Bu kutsal vazifeyi hiçbir karşılık beklemeden üstlenen annelerimiz için bizim yapmamız gereken şey ise anne sevgisini bir gün değil her gün yaşatmaktır. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyor, evlatlarını huzur ve mutlulukla yetiştirdikleri bir dünya diliyorum."