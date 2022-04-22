Rektör Özölçer’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Egemenliğin yalnızca millete ait olduğunun bir göstergesi olan ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102’nci yıl dönümü ile dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve coşkusu içerisindeyiz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu tüm zorluklara rağmen; inanç, sabır ve azimle verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran ecdadımız, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak milli iradenin gücünü, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, bu tarihi gün tüm dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olması dolayısıyla da dünya çocukları arasında sevginin, barışın ve kardeşliğin sembolü olmuştur. Ulusal Egemenliğin ilan edildiği bugünü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yarının büyükleri olacak, geleceğimizi şekillendirecek genç nesillere ne kadar inanç ve güven duyduğunu ortaya koymuştur. Çocuklarımızı bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran, dürüst, çalışkan, başarılı, demokrasiye ve insan haklarına saygılı, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek de bizlerin sorumluluğudur. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlığımız için canlarını vermekten çekinmeyen bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."