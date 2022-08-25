Rektör Özölçer’den 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri Takdimi

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) düzenlediği 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde kazanılan Turuncu Bayrak ve Engelsiz Program Nişanı ödülleri, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından sahiplerine takdim edildi.

2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesi için gayret gösteren ve Turuncu Bayrak ödülü almaya hak kazanan Devrek Meslek Yüksekokulu, Ereğli Eğitim Fakültesi, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi ve Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nin ve 2022 Yılı Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazanan Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün ödülleri Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından takdim edildi.

Ödül takdimine Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Kadir Demir, Ereğli Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Soner Yavuz, İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Seyfullah Kara, Devrek Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Yakup Söylemez, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Mustafa Zor, Sezai Karakoç Kültür Merkezi için Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’ndan Feray Çiçek, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü’nden Hakan Kalyon ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı’ndan Şebnem Gümüş katıldı. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Turuncu Bayrak ve 2022 Yılı Engelsiz Program Nişanı ödül sahiplerinin başarılarının devamını diledi.