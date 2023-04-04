Rektör Özölçer, YÖK Denetleme Kurulu üyesini ağırladı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Osman Karamustafa’yı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuğuna üniversite bünyesinde yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi sundu. Misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer’e teşekkür eden Karamustafa, ZBEÜ’yü ziyaretinden mutlu olduğunu dile getirerek, Rektör Özölçer’e çalışmalarında başarılar diledi.

Sohbetin ardından Rektör Özölçer, konuğuna Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinde hazırlanmış olan Devrek bastonu takdim etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.