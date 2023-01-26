Rektör Özölçer yeni laboratuvarları inceledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Çaycuma’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerin ilki Çaycuma Kaymakamlığına oldu. Kaymakam Mehmet Göze ile bir araya gelen Rektör Özölçer, yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Özölçer, ikinci ziyaretinde ise Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tekstil firması yetkilileri ile görüştü. Üniversite-sanayi iş birliğinde ortak çalışmaları arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Özölçer, üniversiteye verdikleri destek ve sundukları katkılardan dolayı Genel Müdür Mete Yıkılmaz’a teşekkür etti.

Son olarak Çaycuma Kampüsüne geçen Özölçer, burada bulunan Açık Deniz Teknolojileri Merkezinin yeni laboratuvarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.