Rektör Özölçer Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğine katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleştirilen 9. Türkiye İnovasyon Haftası’na katıldı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla gerçekleşen etkinlikte Rektörümüz Özölçer’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu eşlik etti.

İnovasyon kültürünün gelişimine ve ihracat değerimizin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinin inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getirmeyi planladığı bildirildi. Bu doğrultuda global şirketlerin üst düzey yöneticileri, fikir liderleri, akademisyen ve öğrenciler, Türkiye’nin önde gelen şirket yöneticileri ve kamunun üst düzey temsilcileri 12-13 Aralık tarihleri arasındaki etkinlikte bir araya gelecek.

Türkiye’nin inovasyon atakları ve projelerine, inovatif teknolojilere, başarılı girişimler ile inovasyonu cesaretlendiren yatırımlara ev sahipliği yapacak olan etkinlikte, toplam 10 oturumda 45 yerli ve yabancı konuşmacı, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.