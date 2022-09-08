Rektör Özölçer, TP-OTC yetkilileriyle İstanbul’da buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) üst yetkilileriyle, üniversitede açılan yeni programlar ve uluslararası iş birlikleri hakkında görüşmek üzere İstanbul’da bir araya geldi.

TP-OTC Genel Müdür Yardımcısı Metin Oktay Çetinkaya ve Genel Müdür Yardımcısı Habil Öztürk ev sahipliğindeki toplantıya, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen, Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı katıldı.

TP-OTC İstanbul Ofisi’nde bugün öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmede, AR-GE süreçlerine yönelik iş birliğinin geliştirilmesi adına planlamalar yapılmasının yanı sıra gerçekleştirilecek çalışmalar, bilgi ve beceri düzeyi yüksek, yerli ve millî insan kaynağı yetiştirmek üzere atılacak adımlar değerlendirildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.