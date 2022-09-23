Rektör Özölçer, TP-OTC ile Çaycuma’da bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, TP-OTC Genel Müdür Yardımcıları Metin Oktay Çetinkaya ve Habil Öztürk ile Çaycuma Kampüsünde bir araya geldi.

Ziyarette Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü (MYO) Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Çaycuma MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör Umut Üzmez ve Öğr. Gör. İdil Özkan, ile TP-OTC’den görevliler yer aldı.

Tadilat ve onarım çalışmalarında son aşamaya gelindi

Çaycuma MYO’da ZBEÜ’nün ve TP-OTC ortaklığında açılan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi programı öğrencilerinin İngilizce hazırlık eğitimlerinin yürütüleceği binayı gezen heyet, son aşamaya gelinen tadilat ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Eğitim-öğretim, laboratuvar altyapısı ve iş birlikleri konusunda istişarede bulunulan görüşme toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.