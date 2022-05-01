Rektör Özölçer, Ramazan Bayramını kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı kutladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Özölçer yayımladığı mesaj şöyle;

"Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan, manevi duyguların yoğun olarak hissedildiği Ramazan Ayının sonunda; bir kez daha huzur içinde Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu ve coşkusu içerisindeyiz. Bayramlar, insani, vicdani ve dini güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin hissedildiği, toplumsal bağın kuvvetlendiği, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulup, herkesin birbirine kucak açtığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının başta ülkemiz ve İslam âlemi olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademik ve idari personelinin, Zonguldaklı hemşerilerimizin, sevgili öğrencilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."