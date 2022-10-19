Rektör Özölçer, öğretim üyesinin vefatının birinci yıldönümü anma törenine katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Mühendislik fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eyriboyun’un vefatının birinci yıl dönümünde, düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende Rektör Özölçer’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu eşlik ederken, çok sayıda öğretim elemanı da törende yer aldı. Eyriboyun’un vefatının ardından adının Mühendislik Fakültesindeki etüt salonuna verilmesi kararı alan Rektörlük, anma töreninde etüt salonunun açılışını yaptı. ‘Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eyriboyun Etüt Salonu’ önünde konuşan Rektör Özölçer, “Hocamızın acısını ilk gün gibi hissediyoruz. Hocamızın adının gelecek nesillere aktarılmasını umut ederek bu etüt salonuna kendilerinin adını veriyoruz. Hocamızın adını yaşatacak olan bu etüt salonunda çalışan öğrencilerin dualarının da hocamıza ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Mustafa Eyriboyun’un eşi Dilek Eyriboyun, bu anlamlı davranış için Rektöre ve tören alanında bulunan herkese emeği ve katkıları için teşekkür etti.

1983 yılından beri Üniversiteye hizmet veren Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Mustafa Eyriboyun, geçtiğimiz yıl koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.