Rektör Özölçer, Çaycuma MYO’da çalışmaları yerinde inceledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çaycuma kampüsünde incelemelerde bulundu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti. Özölçer’i Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve Gıda Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karaelmas karşıladı. MYO müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Özölçer, derslik ve uygulama laboratuvarlarının devam eden yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, süreci bizzat gözlemledi.

Yaklaşık 1 saatlik incelemenin ardından Rektör Özölçer, Türkiye Petrolleri Offshore Teknoloji Merkezi Anonim Şirketi Çaycuma Şubesi’ni ziyaret etti. Rektör Özölçer, burada TP-OTC Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem ve Platform Müdürü Gökten Çınar’ı ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Çınar ve Erdem, Rektör Özölçer’e teşekkür etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.