Rektör Özölçer, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı.

Üniversitelerarası işbirliklerini geliştirmek adına düzenlenen toplantı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün teşrifleriyle ve birlik üyesi üniversite rektörlerinin katılımıyla Kastamonu Üniversitesi Senato Salonu’nda dün sabah saatlerinde başladı.

Üniversitelerarası ortak bilimsel çalışmalar yapmak, lisansüstü programlar açmak, ön lisans ve lisans öğrencileriyle öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek, daha kaliteli bir eğitimi hedeflemek amacıyla yapılan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin dönem toplantısında gündeme alınan diğer konular ise eğitim ve Ar-Ge politikaları ile üniversiteler için AB kaynakları ve destek stratejileri oldu.

16 üniversite rektörünün kendi üniversitelerindeki faaliyetleri ve yapılabilecek işbirlikleri hakkında bilgi ve görüş paylaştığı toplantıda, yapılan değerlendirmelerin ardından Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Yenilikçi Hizmetler Daire Başkanı Fatih Aydın tarafından Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Eğitim Destek Hizmetleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.