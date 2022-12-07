Rektör ÖZölçer, Alaplı MYO toplantısına katıldı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Alaplı Meslek Yüksekokulu’nun 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi değerlendirme toplantısına katıldı.

Akademik ve idari personelin katılımıyla dün öğleden sonra gerçekleşen toplantıda, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burçin Şolt faaliyetlere ilişkin bir sunum yaptı. Sunum sonrasında konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrenci odaklı bir yaklaşımın eğitim-öğretim sürecindeki başarının anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme merkezleri olmadığını söyleyen Özölçer, bu bağlamda üniversitenin kamusal faydaya ilişkin etkinliklerde de ön plana çıkması gerektiğini dile getirdi. Alaplı Meslek Yüksekokulu’ndan toplumsal işbirliği projeleri konusunda çalışmalar beklediğini ifade eden Rektör Özölçer, ortaya koyduğu çalışmalardan ötürü Alaplı MYO personeline teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Alaplı Kampüsünü gezen Rektörümüz Özölçer, öğrencilerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi.