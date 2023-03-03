Rektör Özölçer, 263 madenciyi andı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer 3 Mart 1992’de Kozlu’da meydana gelen ve 263 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facianın 31. yılında maden şehitlerini anma mesajı yayınladı.

Rektör Özölçer mesajında şöyle dedi:

"Takvim yaprakları 3 Mart 1992’yi gösterdiğinde, saat 20.03’te tüm Türkiye zamanın geri sarılabiliyor olmasını diledi. Çünkü tam da bu vakit, emekçiler şehri Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, tarihin neredeyse en büyük, tam 263 madencimizin can vermesiyle sonuçlanan maden faciası yüreklere bir kor gibi düştü Birbirinden kilometrelerce uzaklıkta, birbirini hiç tanımayan insanlar o saatten sonra dualarla birleşti Sabırsızlık ve acının kendinden bir yudum ödün vermediği, keder ve umudun birbiriyle sarmalandığı o bekleyişte saniyeler bile aylar gibi hissedildi. Ve sonuç, 263 madencimizin, o karanlık kuytularda bir avuç kömüre ömrünü adayan 263 canımızın ebediyete gitmesi oldu. Üniversitemizde 2016 yılında kurulan Grizu-263 takımımıza adını veren 263 maden şehidimizi bu ülke 31 yıldır unutmadı ve hiçbir zaman unutmayacak. Ve bizler, yerin kilometrelerce altından uzayın derinliklerine kadar uzanan yolda sizin adınızı yaşatmaya devam edeceğiz. Kozlu Grizu faciasının 31’inci yılında, emeği başında şehadete erişen maden işçilerimizi ve diğer tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve dualarla anıyoruz.

Başın sağ olsun Zonguldak, başın sağ olsun Türkiye’m"