Rektör Çufalı’dan kutlama mesajı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, kutlama mesajı yayınladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayarak Zafer Bayramı’nın yıl dönümünü kutladı. Rektör Çufalı’nın mesajı şöyle; “Bütün imkansızlıklara ve zorluklara rağmen büyük fedakarlıklara katlanılarak kazanılan, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünü kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Anadolu’yu vatan kılma mücadelesinde muzaffer olmanın kıvancını yaşatan tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile gazilerimizi minnet ile anıyorum. Şehit ve gazilerimizin hayatta olan kıymetli aile üyelerine saygı ve şükranlarımı iletiyorum.”