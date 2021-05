Rektör Çufalı’dan Engelliler Haftası mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Çufalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engelliler Haftası, her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Bir toplumda sürekli gelişmeyi sağlamak her bir bireyi eğitim sürecine dahil etmekle mümkün olacaktır. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine ilişkin çözümler üretmek günümüz dünyasının önemli bir meselesidir. Dünyamızın önemli bir parçası olan engelli bireylerin toplumsal yaşamda hoşgörü ile karşılanan, seven, sevilen, üreten bireyler olarak var olabilmelerine destek olunması gerekmektedir. Bu kapsamda hafta boyunca engellilerin eğitimi, sağlığı, istihdamı ve benzer konularda planlanan etkinlikler, projeler, farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Engelli bireylerin en yüksek düzeyde eğitim alabilmesi, meslek sahibi olmaları ve toplumsal yaşamın her safhasında üretken bireyler olarak yer almalarına katkıda bulunmak üniversitelerin görevlerindendir. Üniversite olarak “iyiliğe ve sağlığa giden yolda” yaptıklarımızın bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte “engelsiz eğitim” yolunda büyük mesafeler kaydetmek ve muvaffak olmak umudu ile tüm engellerin kalktığı sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim.”