Rektör Çufalı, Uluslararası öğrenciler ile bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin farklı akademik birimlerinde eğitim alan uluslararası öğrenciler arasında tanışma sağlamak, kaynaşma ve yakınlığı artırmak amacıyla merkez kampüs personel yemekhanesinde kahvaltı organize edildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Kahvaltı programında konuşan Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce; “Dünyanın dört bir tarafından üniversitemizde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz, eğitimde kültürel mozaiğinin gelişmesinde aktif rol almaktalar. Eğitim hayatları sürecince Zonguldak’ın ve ülkemizin kültürel mirasını tanıyacak olan öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde birer ‘kültür elçisi’ olarak döneceklerdir. Birlikte nitelikli bir eğitim sürecinin yanında güzel anıları da çoğaltmayı temenni ediyoruz. Etkinlik sebebiyle, başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda Rektör Prof. Dr. Çufalı; dünyanın dört bir noktasından öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü, her geçen yıl artan uluslararası öğrenci sayısıyla, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin uluslararası öğrenci yelpazesini genişlettiğini ifade ederek, dünyanın farklı renklerini, coğrafyalarını ve kültürlerini temsil ettiklerini vurguladı. Rektör Çufalı, öğrencilerle ulaşım, barınma ve kütüphane kullanımı başta olmak üzere üniversiteye ve şehre adaptasyon, eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda istişarede bulundu. Kahvaltı etkinliğinde öğrencilerin taleplerini ve önerilerini tek tek dinleyen Rektör Çufalı, problemlerin çözüm yolları ile ilgili bilgiler aktardı.

Üniversitenin dünya genelinde tercih edilebilirliğinin haklı gururunu ve memnuniyetini yaşadıklarının altını çizen Rektör Mustafa Çufalı, öğrencilerin başta barınma, ulaşım, sağlık ve beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri, üniversite ve şehirle sağlıklı ve etkileşimli bir iletişim ortamının da oluşmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

“Değer Üreten Dünya Üniversitelerinden Biri Olmayı Hedefliyoruz”

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mensubu her bir uluslararası ülkemizin gönüllü birer kültür elçisi olarak gördüklerini sözlerine ekleyen Rektör Çufalı, “Üniversite olarak, verdiğimiz nitelikli ve kaliteli eğitim sonrasında öğrencilerin üniversitemizden, şehrimizden ve ülkemizden memnun bir şekilde ayrılmalarını, değer üreten dünya üniversitelerinden biri olmayı hedefliyoruz. Mezun olup ülkelerine dönen öğrencilerimiz dünya ortak kültürünün de oluşmasına vesile oluyor. Bu bağlamda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, dünyaya açılmaya, dünya kültür mozaiğinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Uluslararası öğrencilerin Rektör Çufalı yüz yüze gelip sorunlarını aktarma, imkânı bulduğu kahvaltı etkinliği çekilen hatıra fotoğrafları ve öğrencilerimizin Rektör Çufalı’ya hediye takdimi ile sona erdi.