Rektör Çufalı, TÜBİTAK bilim fuarına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katıldı.

Zonguldak Fen Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuara İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Fuarda sergilenen projelere ilişkin öğrencilerden ve öğretmenlerinden detaylı bilgi alan Rektör Prof. Dr. Çufalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak akademik ve bilimsel anlamda düzenlenen her projenin yanında olduğunu dile getirdi.

Fuar ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Bilim fuarları, bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini teşvik eder. Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması ülkemizin geleceği için önemlidir. TÜBİTAK bu bağlamda öğrencileri motive edici destekler veren kıymetli bir kurumdur. Proje yapan, yapılmasını motive eden bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, tüm öğrencilere nitelikli projeler yapmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.