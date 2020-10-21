Rektör Çufalı, spor kompleksi yapım çalışmalarını inceledi

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı İbn-i Sina Kampüsünde yapılacak spor kompleksi yerinde incelemelerde bulundu.

BÜE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Genel Sekreter Hayri Bulazar ile birlikte, İbn-i Sina kampüsünü ziyaret ederek, burada yapılacak spor kompleksinin yeri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Rektör Çufalı, teknik ekipten yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi alarak, üniversite spor alt yapısını güçlendirecek, proje çalışmalarının yakın bir zamanda başlanacağı spor kompleksi ile bölgenin sağlık üssü konumundaki İbn-i Sina kampüsünün daha nitelikli bir görünüme kavuşması planladıklarını söyledi.

Çufalı, üniversitenin yeni birim ve sosyal yaşam alanlarına kavuşturulması yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Önce sağlık misyonuyla hareket eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, vatandaşla buluşma ve sağlık hizmeti verme yönünde İbn-i Sina kampüsünün sağlık alt yapısını güçlendirerek daha nitelikli sağlık hizmeti vermek yönünde her türlü desteği veriyoruz. Çevre düzenlemeleri ve yeşil alanların artırılması üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Üniversite olarak yakın zamanda başlanacak olan sağlık kampüsü spor kompleksine ait proje çalışmalarının bir an önce tamamlanarak, kampüsün daha güzel ve bütünsel bir görünüme kavuşacak. Başarının anahtarı kaliteli ve nitelikli akademik bilgi ve birikimin yanı sıra sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel açıdan donanımlı bireyler olmaktan geçiyor" dedi.

Öğrenciler ile akademik ve idari personelin ihtiyaçlarına cevap verecek olan ve modern şekilde yapılması planlanan spor kompleksi içerisinde çok amaçlı bir spor salonu, masa tenisi alanı, açık basketbol ve voleybol sahası ile kapalı ve açık tenis kortu gibi alanlar yer alacak.